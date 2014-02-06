版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 16:52 BJT

台湾汇市：台币连两日收低，因韩元收贬且外资汇出

* 台币开红盘以来连两日走贬，外资续卖超台股
    * 周五美国非农就业数据公布前，不脱整理格局
    * 台币实质交易区间看在30.250-30.350

    路透台北2月6日 - 台币兑美元 周四收低0.9分，开红盘以来连续两日走贬。交易员称，韩元盘中
由升转贬，再加上外资持续卖超台股并汇出，令台币实质交易收敛早盘的升幅，终场在央行例行调节下收低。
    
    汇银人士指出，今日早盘外资汇入力道不小，令台币实质交易升向30.250，并吸引进口商积极买汇，多成
交在30.270-30.280价位附近。不过午后随着韩元收贬，外资也反向汇出。整体而言，市场交投缺乏方向，预
料在周五美国非农就业数据公布前，仍不脱区间整理格局。    
    
    “外资早上进，下午出。”一位本地银行交易主管说。
    
    另一大型银行交易员则称，相较于昨日出口商积极抛汇，今日换进口商成盘面主力，早上有不少美元买盘
挂在30.250等着承接，但下午则被外资买了上去。
    
    他们认为，美国非农就业数据即将公布，台币兑美元随国际盘陷入整理，预计实质交易区间主要在30.250
-30.350狭幅盘整。     
    
    今日台币实质交易区间主要在30.259-30.310，上日在30.299-30.360。   
                  
    海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略微收敛；一个月远
汇报价 尾盘报30.285/30.295，上日纽约盘收在30.295。 
    
    台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超182.24亿台币，连三日卖超共计797.68亿台币；上
交易日为卖超443.88亿台币。  
    
    韩国韩元 周四小幅下跌，中断此前两日连涨的态势，因美国就业报告公布在即，市场气氛审慎，外
资自韩股撤出资金。 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：    
    周四：美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦演说、欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率声明、英国
央行宣布利率决定、美国一周初请失业金人数。
    周五：美国非农就业岗位、欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在国际及欧洲事务学院发表演说。
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.429    30.420   30.259-30.449   30.420     9.84   10.30
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.420    30.415   30.259-30.420   30.349     4.04    4.30
                                                                       
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.030/-0.020       -0.035/-0.025
 美元/台币六个月期         -0.145/-0.115       -0.150/-0.120
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐