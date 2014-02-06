台湾汇市：台币连两日收低，因韩元收贬且外资汇出

* 台币开红盘以来连两日走贬，外资续卖超台股 * 周五美国非农就业数据公布前，不脱整理格局 * 台币实质交易区间看在30.250-30.350 路透台北2月6日 - 台币兑美元 周四收低0.9分，开红盘以来连续两日走贬。交易员称，韩元盘中 由升转贬，再加上外资持续卖超台股并汇出，令台币实质交易收敛早盘的升幅，终场在央行例行调节下收低。 汇银人士指出，今日早盘外资汇入力道不小，令台币实质交易升向30.250，并吸引进口商积极买汇，多成 交在30.270-30.280价位附近。不过午后随着韩元收贬，外资也反向汇出。整体而言，市场交投缺乏方向，预 料在周五美国非农就业数据公布前，仍不脱区间整理格局。 “外资早上进，下午出。”一位本地银行交易主管说。 另一大型银行交易员则称，相较于昨日出口商积极抛汇，今日换进口商成盘面主力，早上有不少美元买盘 挂在30.250等着承接，但下午则被外资买了上去。 他们认为，美国非农就业数据即将公布，台币兑美元随国际盘陷入整理，预计实质交易区间主要在30.250 -30.350狭幅盘整。 今日台币实质交易区间主要在30.259-30.310，上日在30.299-30.360。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略微收敛；一个月远 汇报价 尾盘报30.285/30.295，上日纽约盘收在30.295。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超182.24亿台币，连三日卖超共计797.68亿台币；上 交易日为卖超443.88亿台币。 韩国韩元 周四小幅下跌，中断此前两日连涨的态势，因美国就业报告公布在即，市场气氛审慎，外 资自韩股撤出资金。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周四：美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦演说、欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率声明、英国 央行宣布利率决定、美国一周初请失业金人数。 周五：美国非农就业岗位、欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在国际及欧洲事务学院发表演说。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.429 30.420 30.259-30.449 30.420 9.84 10.30 元太外汇经纪公司 30.420 30.415 30.259-30.420 30.349 4.04 4.30 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.145/-0.115 -0.150/-0.120 (完)