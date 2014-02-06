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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 16:40 BJT

金属期市：伦铜徘徊在两个月低点上方，经济成长憧憬提供支撑

巴克莱驻新加坡分析师Sijin Cheng称，中国周五恢复交易后，铜的买兴将温和升高，市场将进入全年交投活动最为旺盛的一季。

“若制造业活动呈现季节性升温，基本面因素到位，价格至少会温和上扬，”该分析师称。

0725GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.1%至每吨7,045.75美元，上交易日收盘近持平。

铜价周二触及两个月低点7,016美元，且今年以来下跌约4%。成交量连续第五日在相当低的水准，仅不到3,000口成交。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/王冠中; 审校 蔡美珍/郑茵)
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