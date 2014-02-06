欧洲个股：德国戴姆勒第四季获利超预期，因奔驰业务利润提升

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透斯图加特2月6日 - 德国戴姆勒 公布第四季获利超过预期，大增45%，因为大幅改款的E-Class车和新型S-Class轿车，帮助提升了奔驰部门利润。
戴姆勒周四称，第四季经调整的息税前获利(EBIT)为25.3亿欧元（34.2亿美元），大幅超过路透调查预估的23.2亿欧元。
公司整体季度营收增长至302.8亿欧元，但净利下滑36%至16.7亿欧元，原因是上年同期有一笔出售EADS股权的收益，并且公司对于C-Class车款的投资支出也加大。
戴姆勒在2011年的豪华车销售排行榜上跌落到第三的位置，位于宝马 和大众 的奥迪车之后。到2013年，戴姆勒缩短了差距，归功于重新设计的车型。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。