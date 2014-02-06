欧洲个股：德国戴姆勒第四季获利超预期，因奔驰业务利润提升

路透斯图加特2月6日 - 德国戴姆勒 公布第四季获利超过预期，大增45%，因为大幅改款的E-Class车和新型S-Class轿车，帮助提升了奔驰部门利润。

戴姆勒周四称，第四季经调整的息税前获利(EBIT)为25.3亿欧元（34.2亿美元），大幅超过路透调查预估的23.2亿欧元。

公司整体季度营收增长至302.8亿欧元，但净利下滑36%至16.7亿欧元，原因是上年同期有一笔出售EADS股权的收益，并且公司对于C-Class车款的投资支出也加大。

戴姆勒在2011年的豪华车销售排行榜上跌落到第三的位置，位于宝马 和大众 的奥迪车之后。到2013年，戴姆勒缩短了差距，归功于重新设计的车型。（完）