《综述》全球金融市场开年“马蹄杂沓”，股汇市齐波动

路透香港2月6日 - 送走小龙摆尾的蛇年，农历新春期间全球金融市场马蹄杂沓，美国及中国经济显现动能不足的警讯，令主要股市一度大跌，其中日股单日挫跌4.2%创下七个月来单日最大百分比跌幅。主要货币如美元、澳元、日圆等货币亦明显波动。

至于蛇年底跌跌不休的新兴市场，在各国决策者安抚下略略回稳，但投资者仍笼罩在紧张不安的情绪中，观望后续资本外流情况。

以下为新春期间主要金融市场的表现，以及最新看点：

国际汇市

* 日圆

--在市场对新兴市场和全球经济成长的担忧犹存之际，作为避险标的日圆，成为投资者追捧目标，日圆兑美元 和欧元 持续向近期所及的逾两个月高位迈进。

日圆兑美元本周初突破101水平至100.77，为去年11月21日来的高点，升穿100日移动均线切入位，预示短期内可能继续上行。日圆兑欧元亦徘徊在去年11月以来高点136.1附近。

日本央行两位高层周四表示，央行已准备好进一步扩大货币刺激政策以确保通胀目标，同时警告称新兴市场动荡已经影响到日本的资产。

* 澳元

--澳洲央行意外弃守升息立场，令澳元 摆脱中国经济动能缓的阴影，兑美元强势上涨，成为新春假期间表现抢眼的货币之一。

澳洲央行对于澳元看法由“处于令人不安的高点”转为今次的“持续下跌将有助于经济”，令先前作空澳元的交易员回补部位。

而澳洲12月零售销售连续第五个月超过预期，再度表明消费者支出正在复苏，亦有助缓解矿业荣景降温对经济的负面影响，进一步提振澳元。

* 新兴市场货币

美联储逐步放缓印钞速度，令体质相对脆弱的新兴国家噩梦成真，今年有大量资金逃离新兴市场，土耳其里拉、阿根廷披索、俄罗斯卢布及南非兰特汇率上个月全数重挫。南非、印度、土耳其央行相继无预警升息，企图减缓资金外逃的速度。

--土耳其央行大幅升息以及暂停额外货币紧缩措施，令土耳其里拉 在农历春节前一度回升至2.16附近，目前再走软至2.30，今年以来贬幅近4%。

--墨西哥披索周三上涨，此前穆迪上调墨西哥信贷评级至A3，但对全球最大的两个经济体前景的忧虑犹存，降低全球投资人对新兴市场资产的胃纳。

路透周三公布的一项调查显示，如果新兴市场再次遭遇卖压，土耳其里拉和南非兰特 将是最脆弱的货币。

分析师预期新兴市场货币的最大风险因子是美国消减货币刺激举措，及个别国家经常帐失衡。此外，中国经济增长放缓的迹象，加上许多新兴国家今年都逢选举，将使汇率剧烈波动。

不过，印度卢比 现在较不易受到新兴市场货币卖压波及，这归因于印度的经常帐赤字缩小及经济前景改善。

国际股市

* 美股

中国采购经济人指数(PMI)显示成长放缓，以及美国制造业数据远逊于预期，令美股 在新春期间一度大跌，标准普尔500指数 创下6月以来最大跌幅。

2月5日收盘时，美股道琼指数脱离盘中触及的近四个月低位，收盘小跌0.03%至15,440.23点。

* 日股

日本股市日经指数 在中美景气疑虑下，前一日盘中跌破14,000点关卡，为去年10月来首见。

周四在震荡交投中收在14,155.12点。投资人在美国周五公布非农就业报告前保持审慎，抵销了对马自达 等获利前景亮丽个股的买盘。

* 港股

香港股市马年开盘连续下跌两天，累计跌幅逾3%，恒生指数 周四自7个月低位反弹，收小红上涨0.72%。

最新看点：

--欧洲央行政策会议

欧洲央行周四召开会议，将于1245GMT公布利率决定，1330GMT举行记者会。决策者面临一个进退两难的问题：通胀率意外下降，使欧元区濒临跌入通缩的边缘；不过经济增长前景并未改变，这使他们暂时难以采取行动。

--英国央行将宣布利率决议。

--美国将于周五公布非农业就业报告。