香港房地产：一、二手住宅楼价溢价收窄至几近零，创九年新低--美联

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港2月6日 - 香港上市物业代理--美联集团 周四表示，截至去年第四季一手住宅较二手住宅的溢价只有0.2%，是2005年以来新低；相信二手住宅楼价调整幅度须与一手看齐，始能吸引买家。
在多家发展商推盘下，去年第四季本地一手住宅交投畅旺，但二手成交去年则录有纪录以来最淡静的一年。
美联集团副主席黄静怡表示，踏入马年新春，因未有大型新盘推出，一手交投虽然较早前稍为疏落，但预期假期过后发展商将再度积极推盘，一手市场料再度热闹起来。
不过，二手住宅市场表现截然不同。据美联统计本港35个屋苑新春期间(年廿七至初三)只有19宗成交，较蛇年同期大跌44%，创自2002年来纪录新低，较2003年时低位21宗成交更少。
她指出，过去一、二手市场表现往往能够同步，因一手住宅较二手住宅维持于一定的溢价，令部份一手向隅客转投二手市场。但现时在政府的压抑需求措施下（包括买家印花税、双倍印花税和特别印花税），发展商于去年第四季开始向买家提供税务优惠应对，带动一手市场出现小阳春，成交显着反弹。
不过，二手市场则难以提供相同优惠予买家，且大部份业主不愿大幅减价，令二手住宅注册量由去年上半年平均每季11,520宗跌至下半年平均每季9,373宗，到第四季则只有8,296宗。
故此，她相信要待二手楼价调整幅度与一手看齐时，才能吸引买家回到二手市场。
另一方面，黄静怡指出，二手成交大减，但地产代理人数则未有大量减少,2012年平均每六个代理竞争一宗成交，至去年恶化至平均每10个代理竞争一宗成交，料今年在二手交投进一步萎缩下，将会进一步恶化至11个代理争夺一宗成交。
据香港地产代理监管局的数据，截至1月底持牌地产代理为38,661人，此前12个月每月持续代理数目约介乎3.9-4万个左右。（完） (记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)
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