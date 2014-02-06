台湾央行：共发行4,994.1亿台币存单，存单发行余额增37.5亿

路透台北2月6日 - 台湾央行周四公布，共发行4,994.1亿台币存单，相较存单到期金额4,956.6亿台币，存单发行余额增37.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

21天期 0.87 2,145.3

28天期 0.87 2,815.3

91天期 0.93 24.5

182天期 1.05 9.0

央行上日共发行5,977.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,753.2亿台币。