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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 16:54 BJT

台湾央行：共发行4,994.1亿台币存单，存单发行余额增37.5亿

路透台北2月6日 - 台湾央行周四公布，共发行4,994.1亿台币存单，相较存单到期金额4,956.6亿台币，存单发行余额增37.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

21天期 0.87 2,145.3

28天期 0.87 2,815.3

91天期 0.93 24.5

182天期 1.05 9.0

央行上日共发行5,977.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,753.2亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负42亿台币，累计超额准备为1,104亿，加计前期1%的超额准备为4,542亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 李珊珊)
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