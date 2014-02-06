版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 16:48 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及一年半低位，市场担心需求降低

“美国数据疲弱激发卖盘，”曼谷一位交易员说。

但交易员表示，油价企稳帮助支撑TOCOM胶价，使之未能跌穿210日圆重要支撑位。

布兰特原油价格周四持稳于每桶106美元上方，全球经济增长的疑虑打压需求前景；而随着美国遭受严寒天气，布兰特原油较美国原油的溢价继续收窄。

新加坡商品交易所近月3月期胶合约 最新报每公斤179.5美分，下跌5.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/郑茵 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐