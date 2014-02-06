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债券 | 2014年 2月 6日 星期四 16:57 BJT

欧元债市：西班牙公债收益率在大规模标债前下滑，聚集欧洲央行会议

西班牙10年期公债收益率 下滑1个基点至3.72%，较本周初触及的八年低点3.63%高约9个基点，但比2013年末水准低约50个基点。

西班牙三年期和五年期公债收益率也都略高于历史低点。

“市场人气还是非常有利于二线国家公债的...因此规模大和收益率低料不会构成障碍。”KBC利率分析师Mathias van der Jeugt说道。

10年期德债收益率 最新报1.55%，上升1个基点，昨日曾触及2013年7月以来的最低点1.507%。（完）

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/高琦 审校 许娜/石冠兰)
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