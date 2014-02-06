欧元债市：西班牙公债收益率在大规模标债前下滑，聚集欧洲央行会议

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
西班牙10年期公债收益率 下滑1个基点至3.72%，较本周初触及的八年低点3.63%高约9个基点，但比2013年末水准低约50个基点。
西班牙三年期和五年期公债收益率也都略高于历史低点。
“市场人气还是非常有利于二线国家公债的...因此规模大和收益率低料不会构成障碍。”KBC利率分析师Mathias van der Jeugt说道。
10年期德债收益率 最新报1.55%，上升1个基点，昨日曾触及2013年7月以来的最低点1.507%。（完）
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/高琦 审校 许娜/石冠兰)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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