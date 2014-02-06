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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 16:59 BJT

表格：台湾外资及陆资1月净汇入8.01亿美元，连续第五个月净汇入

路透台北2月6日 - 台湾金融监督管理委员会周四发出新闻稿表示，外资及陆资于1月净汇入约8.01亿美元，为连续第五个月净汇入。

以下为2013年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：

月份 金额(亿美元)

2014年 1月 +8.01

----------------------------

2014年累计 +8.01

2013年12月 +18.54

11月 +0.61

10月 +31.64

9月 +38.53

8月 -21.66

7月 +27.68

6月 -29.60

5月 +29.88

4月 +11.91

3月 -0.70

2月 +18.36

1月 +6.62

---------------------------

2013年累计 +131.80

注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。

资料来源：金管会证期局

参看台湾汇市相关新闻，请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 詹静宜)
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