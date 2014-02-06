表格：台湾外资及陆资1月净汇入8.01亿美元，连续第五个月净汇入

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北2月6日 - 台湾金融监督管理委员会周四发出新闻稿表示，外资及陆资于1月净汇入约8.01亿美元，为连续第五个月净汇入。
以下为2013年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
2014年 1月 +8.01
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2014年累计 +8.01
2013年12月 +18.54
11月 +0.61
10月 +31.64
9月 +38.53
8月 -21.66
7月 +27.68
6月 -29.60
5月 +29.88
4月 +11.91
3月 -0.70
2月 +18.36
1月 +6.62
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2013年累计 +131.80
注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
资料来源：金管会证期局
参看台湾汇市相关新闻，请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 詹静宜)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。