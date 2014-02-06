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市场报道 | 2014年 2月 6日 星期四 17:22 BJT

《汇市简讯》加拿大铁路企业消息受关注，稍晚公布贸易数据

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* 加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)获得10亿英镑的伦敦火车订单

* 加拿大国家铁路公司与工会达成临时协议，化解机务员罢工威胁

* 美元/加元卖单在1.1100，更上方的阻力位在1.1121

* 1.1121为周三高位，位于1.1050的期权今日到期

* 今日将公布加拿大12月贸易数据和1月Ivey采购经理人指数(PMI)数据，周五加拿大和美国均将公布就业数据

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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