《汇市简讯》加拿大铁路企业消息受关注，稍晚公布贸易数据

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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* 加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)获得10亿英镑的伦敦火车订单
* 加拿大国家铁路公司与工会达成临时协议，化解机务员罢工威胁
* 美元/加元卖单在1.1100，更上方的阻力位在1.1121
* 1.1121为周三高位，位于1.1050的期权今日到期
* 今日将公布加拿大12月贸易数据和1月Ivey采购经理人指数(PMI)数据，周五加拿大和美国均将公布就业数据
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。