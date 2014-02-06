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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 17:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月6日

路透伦敦2月6日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           309,250            -1,975
    锡             8,940               +50
    铅           206,925              -500
    锌           833,725            -5,450
    铝         5,392,800            -8,000
    镍           265,992              +282
    铝合金        55,200               -40
    NASAAC        79,900               -80
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布                   品种    库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅      MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡      MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>         铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>         NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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