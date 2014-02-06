CNH动态：人民币即期缓步升值，静待明日中间价指引

路透香港2月6日 - 离岸人民币即期汇价 周四小步走升，市场交易依然清淡，静待明日境内开市以及中间价指引。不过，走濶至300余点的境内外价差，有望在客盘归队后，自逾一年来最濶位置收窄。

交易员指出，新春期间，离岸汇价大致跟随亚币波动，方向仍显示看升。在人民币中长期看多下，客盘对于结构性商品的需求仍旺，避险相关美元卖盘成为推升人民币的动力。

“明天看中间价怎么开，我们觉得应该会跟春节前差不多。”一中资行人士说。

他指出，场内仍见结构性商品的避险美元卖盘，不过，在境内外价差扩大之际，预料明日会有更多的客户进行“离岸买美元、在岸卖美元”的套汇动作，将令目前的价差收窄。

本地时间下午5:56时，离岸人民币 报6.0260，上日尾盘在6.0270，盘中区间在6.0259-6.0278间。境内人民币 1月30日收在6.0600，两地汇价相差340点，为去年1月10日来最濶。

交易员表示，由于新兴市场走资疑虑笼罩，虽然人民币相对具有避险条件，但在中间价未给予进一步指引前，市场积极作多人民币的意愿并不高，预料短期盘势由实质交易主导，区间可能在6.0200-6.0500。

不过，市场对于结构性商品的需求仍大，相关避险美元买盘料持续支持人民币汇价。

“之前大家作人民币兑美元，现在价格高了，开始有人报人民币兑澳元，或是人民币兑欧元等，”一位于香港的亚系银行人士说。

不过，他也指出，人民币交叉货币报价并不活络，此类结构性商品不如先前的人民币／美元一样到欢迎。

人民币无本金远期外汇（NDF）一年期 报6.1149/6.1192，较上日的6.1200升值。（完）

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