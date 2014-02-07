《综述》台湾科技股风光不再，“中国概念股”成中流砥柱

**艳惊四座产品难产**

市场主流之所以从科技股转向中概股，是因为投资者担心苹果和三星电子等企业现在难以推出“艳惊四座”的产品，且面临来自中国同业的激烈竞争。

叶鸿儒称，苹果的创新已经发挥到极致，变不出太多新把戏。他们今年推出iPhone 6后，其高端机种需求将放缓。

“三星处境也同样艰难。对其获利增长已经触顶的担忧日益升温，”他说。“三星今年没有什么引人瞩目的新品展示给消费者，苹果2015年也没有。”

2013年初以来，“苹果概念股”鸿海 和台积电 分别涨4%和9.3%，落后于大盘12.8%的涨幅。

苹果把中国深圳欧菲光科技股份有限公司 和歌尔声学 等中国大陆企业加入到供应链中，以维持稳定性，这进一步打压这些台湾供应商。

相比之下，儒鸿企业 则大涨208%，特斯拉汽车供应商贸联控股 飙升266%。

群益的沈万钧说，过去三年，外资持有儒鸿股份从此前的300万股增加到9,000万股；该公司的主要客户包括耐克公司(耐吉/Nike)、Lululemon及Under Armour 。

过去一年上涨的其他中国概念股包括特斯拉另一供应商--和大工业股份有限公司 、自行车厂商美利达 和全家便利商店 。

复华投信基金经理王博琪表示，虽然中国概念股表现很好，但现在也有一些疑虑，担心他们的估值过高。