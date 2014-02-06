《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦2月6日 - 以下为Green Whale Analytics分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
英镑/美元：在1.6340下方短线前景偏空。空头努力要将汇率推至重要支撑位1.6250下方。只要守住1.6250，空头很可能面临初步升向1.6330的压力，且可能进而上探1.6400。修正走势自然且有好处，可为另一波下滑走势清除阻碍。持续升破1.6410会解除空头走势。
大方向仍是在守稳在1.6280上方。在一段时间的1.6250-1.64横向整理后，这支撑水准终会攻破。
欧元/美元：短线前景有些混浊不清。只要守住1.3480，就还有上探1.3570/80的空间，该处应会有不少卖盘重新浮现。上涨是在较好水准重新作空欧元的机会。空头初步目标应在1.3460，其后为1.3415/3380(费波纳奇支撑位和200日移动均线切入位)。确定升破1.36将解除空头预期。
日线若收在1.3520下方，大方向转空。上涨是重新建立空头部位的机会，停止单挂在1.3720上方。
美元/日圆：短线前景转为温和偏多。若守在100.90/80上方，就有修正上探101.70的空间，进而测试102.10/30。上涨应为修正走势，也是重新建立空头的机会。确定升破102.30便解除偏空气氛。
若日线收在102.50下方，大方向转空。上涨应被视为在较佳水准重新建立空头部位的机会。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3522 1.3532 -0.07 -1.62 1.3745
美元/日圆 101.41 101.43 -0.02 -3.69 105.30
欧元/日圆 137.14 137.25 -0.08 -5.18 144.63
美元/瑞郎 0.9035 0.9030 +0.06 +1.20 0.8928
英镑/美元 1.6293 1.6308 -0.09 -1.59 1.6556
美元/加元 1.1068 1.1082 -0.13 +4.22 1.0620
澳元/美元 0.8945 0.8904 +0.46 +0.36 0.8913
新西兰元/美元 0.8217 0.8211 +0.07 +0.13 0.8206
欧元/瑞郎 1.2218 1.2230 -0.10 -0.43 1.2271
欧元/英镑 0.8297 0.8294 +0.04 +0.00 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8254 8.8289 -0.04 -0.25 8.8474
美元/挪威克朗 6.2380 6.2294 +0.14 +2.83 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。