路透伦敦2月6日 - 以下为Green Whale Analytics分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：在1.6340下方短线前景偏空。空头努力要将汇率推至重要支撑位1.6250下方。只要守住1.6250，空头很可能面临初步升向1.6330的压力，且可能进而上探1.6400。修正走势自然且有好处，可为另一波下滑走势清除阻碍。持续升破1.6410会解除空头走势。

大方向仍是在守稳在1.6280上方。在一段时间的1.6250-1.64横向整理后，这支撑水准终会攻破。

欧元/美元：短线前景有些混浊不清。只要守住1.3480，就还有上探1.3570/80的空间，该处应会有不少卖盘重新浮现。上涨是在较好水准重新作空欧元的机会。空头初步目标应在1.3460，其后为1.3415/3380(费波纳奇支撑位和200日移动均线切入位)。确定升破1.36将解除空头预期。

日线若收在1.3520下方，大方向转空。上涨是重新建立空头部位的机会，停止单挂在1.3720上方。

美元/日圆：短线前景转为温和偏多。若守在100.90/80上方，就有修正上探101.70的空间，进而测试102.10/30。上涨应为修正走势，也是重新建立空头的机会。确定升破102.30便解除偏空气氛。

若日线收在102.50下方，大方向转空。上涨应被视为在较佳水准重新建立空头部位的机会。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3522 1.3532 -0.07 -1.62 1.3745

美元/日圆 101.41 101.43 -0.02 -3.69 105.30

欧元/日圆 137.14 137.25 -0.08 -5.18 144.63

美元/瑞郎 0.9035 0.9030 +0.06 +1.20 0.8928

英镑/美元 1.6293 1.6308 -0.09 -1.59 1.6556

美元/加元 1.1068 1.1082 -0.13 +4.22 1.0620

澳元/美元 0.8945 0.8904 +0.46 +0.36 0.8913

新西兰元/美元 0.8217 0.8211 +0.07 +0.13 0.8206

欧元/瑞郎 1.2218 1.2230 -0.10 -0.43 1.2271

欧元/英镑 0.8297 0.8294 +0.04 +0.00 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8254 8.8289 -0.04 -0.25 8.8474

美元/挪威克朗 6.2380 6.2294 +0.14 +2.83 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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