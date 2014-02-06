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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 17:35 BJT

《全球汇市》欧元在ECB决策前持稳，强劲数据激励澳元上涨

欧元兑美元 守稳在1.3528美元，高于周一触及的两个月低点约1.3477美元。欧元兑日圆 近持平在137.08日圆，守在周二触及的11周低点136.25日圆上方。美元兑日圆亦守稳在约101.36日圆。

美元兑日圆本周至目前为止已下跌约0.5%，在近期新兴股汇市卖压中，日圆因身为避险货币而受益。

周三公布的美国数据好坏参半，未能支撑美元。美国1月服务业活动加速成长，而民间部门就业岗位则增加17.5万个，为8月以来最小增幅。

尽管如此，许多分析师对于周五备受关注的美国非农就业报告仍持乐观看法，预期1月数据将自12月的疲弱表现中回温，12月时非农就业岗位仅增长7.4万个。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3521 1.3532 -0.08 -1.63 1.3745

美元/日圆 101.39 101.43 -0.04 -3.71 105.30

欧元/日圆 137.11 137.25 -0.10 -5.20 144.63

美元/瑞郎 0.9038 0.9030 +0.09 +1.23 0.8928

英镑/美元 1.6290 1.6308 -0.11 -1.61 1.6556

美元/加元 1.1073 1.1082 -0.08 +4.27 1.0620

澳元/美元 0.8947 0.8904 +0.48 +0.38 0.8913

新西兰元/美元 0.8212 0.8211 +0.01 +0.07 0.8206

欧元/瑞郎 1.2222 1.2230 -0.07 -0.40 1.2271

欧元/英镑 0.8297 0.8294 +0.04 +0.00 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8224 8.8289 -0.07 -0.28 8.8474

美元/挪威克朗 6.2399 6.2294 +0.17 +2.86 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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