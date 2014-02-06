《全球汇市》欧元在ECB决策前持稳，强劲数据激励澳元上涨

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
欧元兑美元 守稳在1.3528美元，高于周一触及的两个月低点约1.3477美元。欧元兑日圆 近持平在137.08日圆，守在周二触及的11周低点136.25日圆上方。美元兑日圆亦守稳在约101.36日圆。
美元兑日圆本周至目前为止已下跌约0.5%，在近期新兴股汇市卖压中，日圆因身为避险货币而受益。
周三公布的美国数据好坏参半，未能支撑美元。美国1月服务业活动加速成长，而民间部门就业岗位则增加17.5万个，为8月以来最小增幅。
尽管如此，许多分析师对于周五备受关注的美国非农就业报告仍持乐观看法，预期1月数据将自12月的疲弱表现中回温，12月时非农就业岗位仅增长7.4万个。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3521 1.3532 -0.08 -1.63 1.3745
美元/日圆 101.39 101.43 -0.04 -3.71 105.30
欧元/日圆 137.11 137.25 -0.10 -5.20 144.63
美元/瑞郎 0.9038 0.9030 +0.09 +1.23 0.8928
英镑/美元 1.6290 1.6308 -0.11 -1.61 1.6556
美元/加元 1.1073 1.1082 -0.08 +4.27 1.0620
澳元/美元 0.8947 0.8904 +0.48 +0.38 0.8913
新西兰元/美元 0.8212 0.8211 +0.01 +0.07 0.8206
欧元/瑞郎 1.2222 1.2230 -0.07 -0.40 1.2271
欧元/英镑 0.8297 0.8294 +0.04 +0.00 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8224 8.8289 -0.07 -0.28 8.8474
美元/挪威克朗 6.2399 6.2294 +0.17 +2.86 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红/郑茵/高琦/王冠中; 审校 蔡美珍/田建华/于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。