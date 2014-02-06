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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 17:28 BJT

日本个股：索尼CEO称未计划立刻出售电视业务

路透东京2月6日 - 索尼首席执行官平井一夫周四表示，公司无意立即出售亏损的电视业务。此前索尼称将个人电脑业务售予一投资基金。

此前索尼表示，将在2014年7月前将电视业务分拆为一独立公司。

平井一夫在新闻发布会上称，当前没有出售电视业务的计划，但补充称最终会分拆电视业务，这是朝正确的方向买进。

“有很多种可能，不仅是针对电视业务，”他表示。(完)
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