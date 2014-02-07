《台湾金融市场一周展望》东北亚也成外资提款机，本月可能令连五月净汇入止步

* 外资开红盘狂卖台股，创单日史上第四高纪录

* QE退场利空后，还有美国举债上限变数待考验

* 2月外资抽腿机率高，股、汇市料偏弱整理

* 台债买气回笼，后市料随美债行情变化

记者 董永年

路透台北2月7日 - 时隔逾六年，本周外资再现单日狂卖台股443.88亿台币的史上第四高纪录，让马年期盼有个好采头的台湾股市经历不小震撼教育。从区域资金流向观察，外资本月终结连续五个月净汇入的机率不低。

一向被认为较不受QE退场影响的东北亚市场，近日也成了外资提款机。富兰克林证券投顾表示，受到美国、中国经济数据不佳与联准会利率会议决策影响，2月以来的四个交易日，外资在韩国股市净卖超1.46万亿韩元(约13.6亿美元)。台股虽仅开市两个交易日，但也遭净卖超626.12亿台币(约20.9亿美元)。

外资及陆资在台股的买卖超，一向与净汇入与否呈高度正相关。比对证交所与金管会统计数据，外资与陆资近五个月均为净汇入，合计达97.33亿美元(约2,920亿台币)，同期间买超台股合计2,446.36亿台币。外资与陆资在去年11月净汇入金额曾陡降至0.61亿美元，当月在台股即转为卖超211.95亿台币。

“(外资)卖是合理的，这是区域性的调节，他们怎么卖怎么赚。”中国信托投信协理王源锦说。

凯基投顾分析师许高铭则指出，外资调节东北亚股市绝非即兴之作，这趋势料会维持一段时日，2月外资要继续汇入的可能性不高。

“QE退场利空已大致反映，但接下来还有美国债务协商的变数。我认为，2月会是今年行情相对低的位置。”他说。

王源锦则认为，美国债务问题是两党恶斗的产物，依照经验，最终都会达成协议。虽然美国不可能让债务发生违约，但协商过程中全球金融市场还是会随之动荡。

他们认为，外资很有可能以上述变数为藉口，让去年涨多的股市进行修正。但今年景气温和好转也是事实，因此大盘指数 逢低仍将吸引长线买盘承接，8,200点以下应是不错的买点。短线若有反弹，8,400点附近的季线料有明显反压。

群益投信基金经理人陈煌仁指出，近期若新兴市场货币止稳，股市将恢复生机。台湾受欧、美消费电子市场表现优于预期带动，电子族群股价表现应会强于传产与金融股，今年投资主轴应为展望较佳的绩优电子与产业龙头股。

外资及陆资周三在台股大幅卖超443.88亿台币，创下台股史上第四大单日卖超金额纪录。根据投信业者的统计，外资及陆资于台股卖超前三大纪录分别为2007年7月27日的623.98亿台币、2007年3月12日的549.37亿、2007年8月1日的489.92亿台币。

信贷评级机构惠誉国际5日表示，美国将于本周六重新设定举债上限，将是17.3万亿美元。美国能否及时就上调政府举债上限达成一致意见将再次受到关注，亦是美国“AAA”主权信用评级能否被剔出负面观察名单的重要因素。美国财政部表示，假如未能提高举债上限，透过临时措施的拨款将在本月底用尽。

**台币料弱势整理**

外资大卖台股但未立即大举汇出，令台币兑美元 表现未如预期弱势。汇银人士指出，由于今晚美国将公布非农就业数据，因此外资动向还不太明确，若数据未脱市场预期，下周台币实质交易区间还是看在30.20-30.50。

一外商银行交易员表示，虽然台币中期趋势仍趋贬，但毕竟从29.70走贬了一波，且就技术线型来看，30.30-30.40价位附近是2011年底以来所形成的坚实底部支撑，台币要正式跌破，恐怕要有更强的事件来主导。

“(台币走贬)感觉像是强弩之末，最近外资大卖(台股)，美元却开高走低，这让我短期对贬值看法保守，过不了30.40。”他说。

另一外商银行交易主管也认为，从海外NDF在开红盘后又转为折价来看，先前押注台币走贬的外资应该已经获利了结。在对下一波段行情布局与酝酿期间，台币应该会偏向整理，区间看30.20-30.50。

一本地银行交易员则指出，台币走势多与韩元亦步亦趋，近期韩元兑美元波动幅度虽不小，但大致在1,070-1,089的区间内整理。若要期待台币贬破30.50，首先要看到韩元贬破1,089支撑。

**债市买气回笼**

台湾债券市场本周三个交易日来，除消化农历年间的美债走势变化而小幅波动外，并未走出明显趋势。交易员认为，由于美国1月非农就业数据公布在即，外资资金是否持续回流美国市场，以美债做为避险标的将连带影响台债走势，展望下周，波动区间或将扩大。

一本地银行交易员指出，美国的经济数据近来仍是好坏参半，尽管市场对非农数据有乐观预期，但美10年债 已在本周重回2.70%附近水位，除非数据亮丽超乎预期将美10年债殖利率推向2.80%，否则台债殖利率将在区间内整理，同时有利买盘力道加深。

另一证券商交易员指出，本周场上交投量渐趋稳定，虽然外部尚有不确定因素，但开年后买盘力道不弱，不仅令指标公债殖利率出现支撑，冷券也维持一定买气，只要非农数据符合预期，各期券殖利率仍有机会下探。

〞投资盘的需求还是在，冷券也是百花齐放…而且下周五年债标售应该不会太差。〞上述交易员说。

指标五年债103/4 将在下周二(11日)标售，柜买中心周四的资料显示，该券空单已达约170亿台币，加上上期五年债国库截标水位在1.14%，交易员认为空单回补及天花板效应将令标售结果自1.14%水位往下测试。

此外，周五开始发行前交易的10年新券103/6 ，虽面临将有二次增额发行的利空因素，在首个交易日却展现稳定买气，殖利率开在1.65%附近且未弹高，亦让市场略偏多解读。

市场估五年103/4下周交投区间落在1.05-1.12%；10年103/6下周交投区先看1.62-1.67%。

本地市场部位配置需求的买盘虽有利多方操作，但不能忽略国际市场的重要影响力道。近来新兴市场波动度增高，如果美国市场下周变化加剧，台债也难以一面倒看多。

货币市场方面，资金调度人士指出，新春开市后连续两个交易日通货回笼合计634亿台币，银行端资金水位陆续回升，并有外资保管行一早就预告多钱，推估近日部分外资卖超台股资金仍留在帐上，而年后出口商抛汇卖压资金亦留在银行体系，令银行间资金水位略向上推升。