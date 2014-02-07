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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 17:05 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，证券业买超4亿台币

路透台北2月7日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4
 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     13.00     14.50        -1.50
     票券业      0.50      3.00        -2.50
     证券业     19.00     15.00        +4.00
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