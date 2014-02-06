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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 18:45 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货上扬，因食用油供应料更紧张

路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油期市周四收高，因棕榈油产量将出现季节性下降，另外巴西遭遇干旱可能将导致全球食用油供应减少。

路透对种植园主和交易商的调查显示，马来西亚1月棕榈油产量可能降至152万吨，较12月下降8.8%，因棕榈树进入休眠期，产量下降。

调查还显示，结转库存料将七个月来首次下降，尽管出口需求疲弱将抑制跌幅，而且将使马来西亚棕榈油库存维持在198万吨不变。

一当地商品经纪公司交易商称，“外界预期1月棕榈油产量将下降近10%，这帮助提振了市场。”

马来西亚4月指标棕榈油期货 收高0.9%，报每吨2,568马币，盘中交投区间陷于2,552-2,575马币。

成交量为25,141口，低于以往日均的35,000口。(完)

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(编译 于春红; 审校 郑茵)
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