表格：德国12月工业订单较前月下滑0.5%，预估为上升0.4%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透柏林2月6日 - 德国经济部周四公布，该国12月工业订单较前月下滑0.5%。
以下为详细数据(经季节调整):
工业订单 13年12月 13年11月
较上月(%) -0.5 +2.4
指数(2005年为基期) 108.3 108.8
路透访问的分析师平均预计12月工业订单为较前月上涨0.4%，预估区间为下降2.0%至增长2.5%。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。