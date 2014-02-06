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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 19:08 BJT

表格：德国12月工业订单较前月下滑0.5%，预估为上升0.4%

路透柏林2月6日 - 德国经济部周四公布，该国12月工业订单较前月下滑0.5%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 13年12月 13年11月

较上月(%) -0.5 +2.4

指数(2005年为基期) 108.3 108.8

路透访问的分析师平均预计12月工业订单为较前月上涨0.4%，预估区间为下降2.0%至增长2.5%。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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