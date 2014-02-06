欧洲汇市：英镑下滑，市场静待英国央行和欧洲央行会议决定

周四数据显示英国房价上涨速度为三个月来最快。一些分析师相信，泡沫忧虑可能促使英国央行动用宏观审慎政策工具--譬如限制贷款与房产价值之比。如果这样，对英镑就不那么具有支撑作用。

“我们长线看空英镑，”法国兴业银行分析师Kit Juckes说。他预期英国央行周四不会对利率的前瞻性指引做出改变。

“现在人们正期待失业率继续下降，GDP增长达到3%。我不知道(英镑上涨)如何再度展开。”

去年下半年英镑在10个发达国家货币中表现最好，因英国经济数据好于预期。但近来由于央行总裁卡尼发表评论称，需要经济进一步好转才会考虑升息，英镑升势受阻。(完)

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