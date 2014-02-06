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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 19:27 BJT

东南亚股市：多数上涨，泰国股市触及近两周高点

路透曼谷2月6日 - 东南亚股市周四多数上涨，符合其他亚洲市场走势，投资人预期欧洲央行政策决议和即将公布的美国就业数据，将安抚新兴市场卖压引发的紧张情绪。

泰国股市 收在近两周最高水准1,295.24点。Siam Cement 等发放股利的个股上扬，而Kasikornbank 则因获利了结而下跌。

周日选举无明确结果仍让投资人担忧，同时也等待今日稍后法院就是否推翻临时政府紧急行政命令的裁决。

新加坡海峡时报指数 终止五日连跌走势，收高1%至2,988.27点。新加坡电讯 股价上涨1.2%，为五日来首次上涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1%，投资人观望欧洲央行政策会议和周五的美国就业数据。

菲律宾股市回吐稍早涨幅，收高0.1%，交易所数据显示，外资周四卖超2.339亿披索(516万美元)。

菲律宾央行在收盘后宣布维持指标利率在3.5%的纪录低点不变，符合市场预期。央行并称通胀率预期依然受控。

马来西亚股市 上涨0.7%，本地机构投资人和散户买超。印尼股市 上涨0.9%，外资买超2,941亿卢比(2,412万美元)。

越南股市 收低0.33%，大型股遭逢获利了结。但分析师预期，越南股市未来几天将上涨，因宏观经济前景乐观。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 379.14 2.83 +0.75 -2.38 388.37

新加坡 2988.27 28.18 +0.95 -5.66 3167.43

马来西亚 1797.90 12.02 +0.67 -3.70 1866.96

泰国 1295.24 14.99 +1.17 -0.27 1298.71

印尼 4424.71 40.40 +0.92 +3.52 4274.18

菲律宾 5914.59 6.18 +0.10 +0.42 5889.83

越南 554.68 -1.84 -0.33 +9.92 504.63

(完)

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