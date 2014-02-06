东南亚股市：多数上涨，泰国股市触及近两周高点

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透曼谷2月6日 - 东南亚股市周四多数上涨，符合其他亚洲市场走势，投资人预期欧洲央行政策决议和即将公布的美国就业数据，将安抚新兴市场卖压引发的紧张情绪。
泰国股市 收在近两周最高水准1,295.24点。Siam Cement 等发放股利的个股上扬，而Kasikornbank 则因获利了结而下跌。
周日选举无明确结果仍让投资人担忧，同时也等待今日稍后法院就是否推翻临时政府紧急行政命令的裁决。
新加坡海峡时报指数 终止五日连跌走势，收高1%至2,988.27点。新加坡电讯 股价上涨1.2%，为五日来首次上涨。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1%，投资人观望欧洲央行政策会议和周五的美国就业数据。
菲律宾股市回吐稍早涨幅，收高0.1%，交易所数据显示，外资周四卖超2.339亿披索(516万美元)。
菲律宾央行在收盘后宣布维持指标利率在3.5%的纪录低点不变，符合市场预期。央行并称通胀率预期依然受控。
马来西亚股市 上涨0.7%，本地机构投资人和散户买超。印尼股市 上涨0.9%，外资买超2,941亿卢比(2,412万美元)。
越南股市 收低0.33%，大型股遭逢获利了结。但分析师预期，越南股市未来几天将上涨，因宏观经济前景乐观。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 379.14 2.83 +0.75 -2.38 388.37
新加坡 2988.27 28.18 +0.95 -5.66 3167.43
马来西亚 1797.90 12.02 +0.67 -3.70 1866.96
泰国 1295.24 14.99 +1.17 -0.27 1298.71
印尼 4424.71 40.40 +0.92 +3.52 4274.18
菲律宾 5914.59 6.18 +0.10 +0.42 5889.83
越南 554.68 -1.84 -0.33 +9.92 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。