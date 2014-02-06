英国央行：维持利率于纪录低点不变，构思引导利率预期的新计划

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
英国央行去年8月表示，在失业率降至7%前不会考虑升息，而在失业率大幅下滑至略高于该水准后，这项计划看来已不合时宜。
英国央行预计在下周三发布季度经济预估并召开记者会时，至少会就新的指引计划给出一些线索。
新计划可能包括扩大参考指标，除失业率外，也纳入薪资成长等，或者仿效美国联邦储备理事会(美联储/FED)，全面呈现每位政策官员对未来利率看法。
英国经济在2014年初的表现看来和2013年底时一样强劲。
根据本周公布的调查，1月制造业和服务业均强劲增长。周四公布的数据显示，1月新车销售和房屋价格同比上涨均超过7%。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红/郑茵)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。