英国央行：维持利率于纪录低点不变，构思引导利率预期的新计划

英国央行去年8月表示，在失业率降至7%前不会考虑升息，而在失业率大幅下滑至略高于该水准后，这项计划看来已不合时宜。

英国央行预计在下周三发布季度经济预估并召开记者会时，至少会就新的指引计划给出一些线索。

新计划可能包括扩大参考指标，除失业率外，也纳入薪资成长等，或者仿效美国联邦储备理事会(美联储/FED)，全面呈现每位政策官员对未来利率看法。

英国经济在2014年初的表现看来和2013年底时一样强劲。