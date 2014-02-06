版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 19:54 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货溢价降至两周低点，因供应增加

路透新加坡2月6日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货溢价周四降至两周低点，因供应增加，有大量船货流入亚洲。

路透数据显示，180-cst和380-cst燃料油较新加坡现货报价升水，周四分别为每吨2.91美元和每吨4.86美元，均较前一日下跌约1.40美元。

嘉能可和摩科瑞等主要贸易商的强劲卖盘打压价格，380-cst燃料油出价低至每吨4.50美元，180-cst出价低至每吨3美元。

出价大幅下滑的确切原因仍不明朗，无法联系到两家贸易商发表评论。

尽管如此，交易商仍预期市场会进一步走软，因西方运至亚洲的船货会从2月底开始增加。

行业消息人士称，2月预估运抵的套利船货已由原本的280万吨提高至约320万吨。主因西方超大型油轮运费较低。

现货交易方面，摩科瑞出售3万吨380-cst燃料油给中国石油，2月24-28日装运，每吨较新加坡现货报价升水4美元。

摩科瑞出售4万吨380-cst燃料油给BP，2月24-28日装运，每吨较新加坡现货报价升水4美元。

兴隆向嘉能可买进两批2万吨380-cst燃料油船货，2月24-28日装运，每吨600美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐