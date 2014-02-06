欧洲央行：一如预期维持利率于纪录低位，继续评估通缩风险

路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行周四维持主要利率不变，暂缓提出新政策行动来对抗通缩威胁，同时等待下月的新内部预估。

维持利率不变的决定符合外界普遍预期，因央行将等待下月新的内部经济预估。若下修通胀前景，可能会推进政策调整。

欧洲央行将指标再融资利率维持在纪录低位0.25%，存款工具利率维持在0.0%不变，同时隔夜贷款利率亦保持在0.75%不变。

欧元区10月通胀率跌到0.7%后，欧洲央行在11月出手下调利率。欧元区1月通胀率0.7%，使得下月的预估格外重要。

欧洲央行通胀目标在略低于2%，但也担心通胀率可能逐渐陷于低于1%的“危险区”。