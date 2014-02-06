欧洲央行：一如预期维持利率于纪录低位，继续评估通缩风险

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行周四维持主要利率不变，暂缓提出新政策行动来对抗通缩威胁，同时等待下月的新内部预估。
维持利率不变的决定符合外界普遍预期，因央行将等待下月新的内部经济预估。若下修通胀前景，可能会推进政策调整。
欧洲央行将指标再融资利率维持在纪录低位0.25%，存款工具利率维持在0.0%不变，同时隔夜贷款利率亦保持在0.75%不变。
欧元区10月通胀率跌到0.7%后，欧洲央行在11月出手下调利率。欧元区1月通胀率0.7%，使得下月的预估格外重要。
欧洲央行通胀目标在略低于2%，但也担心通胀率可能逐渐陷于低于1%的“危险区”。
市场现将注意力转向欧洲央行总裁德拉吉在1330GMT举行的新闻发布会，预计他将重申央行已准备好在未来采取行动。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。