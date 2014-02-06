国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因新加坡馏分油库存增至逾两年高位

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透首尔2月6日 - 亚洲柴油裂解价差周四承压，交易方面的消息人士指因新加坡岸上馏分油库存升至逾两年高位。
新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，截至2月5日当周，新加坡馏分油库存增加173.2万桶至1,164.7万桶。
消息人士称，库存增加是因为来自韩国的船货增加，同时马来西亚和越南需求仍然疲弱。
亚洲柴油裂解价差周四跌至两日低点每桶18.29美元。
但裂解价差不太可能继续下跌，因本月炼厂削减产量，而且本地区3月即将进行维护，产量下降将耗尽过剩库存，从而使裂解价差受到支撑。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)标售4万吨500ppm柴油，装运日期为2月24-28日。招标将于2月7日结束，投标有效期至2月11日。
托克(Trafigura)从Sietco买进21万桶10ppm柴油，装运日期为2月21-25日，离岸价格(FOB)较新加坡报价每桶升水1.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 郑茵)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。