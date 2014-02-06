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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 20:37 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因新加坡馏分油库存增至逾两年高位

路透首尔2月6日 - 亚洲柴油裂解价差周四承压，交易方面的消息人士指因新加坡岸上馏分油库存升至逾两年高位。

新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，截至2月5日当周，新加坡馏分油库存增加173.2万桶至1,164.7万桶。

消息人士称，库存增加是因为来自韩国的船货增加，同时马来西亚和越南需求仍然疲弱。

亚洲柴油裂解价差周四跌至两日低点每桶18.29美元。

但裂解价差不太可能继续下跌，因本月炼厂削减产量，而且本地区3月即将进行维护，产量下降将耗尽过剩库存，从而使裂解价差受到支撑。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)标售4万吨500ppm柴油，装运日期为2月24-28日。招标将于2月7日结束，投标有效期至2月11日。

托克(Trafigura)从Sietco买进21万桶10ppm柴油，装运日期为2月21-25日，离岸价格(FOB)较新加坡报价每桶升水1.30美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 郑茵)
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