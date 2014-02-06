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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 21:45 BJT

表格：美国第四季非农生产率环比年率初值增长3.2%，高于预估的2.5%

路透2月6日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国第四季非农生产率环比年率初值为增长3.2%(预估为增长2.5%)

* 第四季非农单位劳工成本为下滑1.6%(预估为下降0.5%)，第三季为下降2.0%(前值为下降1.4%)

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：

生产率 单位劳工成本

第四季-P 第三季-R 第三季-PR 第四季-P 第三季-R 第三季-PR

非农业 3.2 3.6 3.0 -1.6 -2.0 -1.4

制造业 2.0 -0.1 -0.1 -1.0 1.2 1.3

耐久财(耐用品) 3.4 1.0 1.1 -2.7 -0.9 -0.8

非耐久财 1.0 -0.8 -1.0 0.7 4.0 4.0

整体企业 2.6 3.4 2.7 -1.3 -2.1 -1.5

注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)
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