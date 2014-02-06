表格：美国第四季非农生产率环比年率初值增长3.2%，高于预估的2.5%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透2月6日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国第四季非农生产率环比年率初值为增长3.2%(预估为增长2.5%)
* 第四季非农单位劳工成本为下滑1.6%(预估为下降0.5%)，第三季为下降2.0%(前值为下降1.4%)
环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：
生产率 单位劳工成本
第四季-P 第三季-R 第三季-PR 第四季-P 第三季-R 第三季-PR
非农业 3.2 3.6 3.0 -1.6 -2.0 -1.4
制造业 2.0 -0.1 -0.1 -1.0 1.2 1.3
耐久财(耐用品) 3.4 1.0 1.1 -2.7 -0.9 -0.8
非耐久财 1.0 -0.8 -1.0 0.7 4.0 4.0
整体企业 2.6 3.4 2.7 -1.3 -2.1 -1.5
注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。