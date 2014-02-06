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市场报道 | 2014年 2月 6日 星期四 22:57 BJT

美国热股：可口可乐收购Green Mountain的部分股份，后者股价暴涨逾29%

路透2月6日 - 广受欢迎的克里格(Keurig)单杯咖啡机生产商Green Mountain Coffee Roasters 周三表示，可口可乐 已经以12.5亿美元收购该公司10%股份，并将帮助Green Mountain最早于10月推出新款冷饮机。

在周四早盘交易中，可口可乐股价上涨1.36%，报38.12美元。Green Mountain Coffee Roaster股价暴涨29.32%，报104.48美元。(完)
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