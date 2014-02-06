美国热股：可口可乐收购Green Mountain的部分股份，后者股价暴涨逾29%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透2月6日 - 广受欢迎的克里格(Keurig)单杯咖啡机生产商Green Mountain Coffee Roasters 周三表示，可口可乐 已经以12.5亿美元收购该公司10%股份，并将帮助Green Mountain最早于10月推出新款冷饮机。
在周四早盘交易中，可口可乐股价上涨1.36%，报38.12美元。Green Mountain Coffee Roaster股价暴涨29.32%，报104.48美元。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。