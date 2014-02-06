表格：加拿大12月贸易逆差扩大至16.6亿加元，为2012年11月以来最大

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透2月6日 - 加拿大统计局周四公布，12月贸易逆差16.6亿加元，远高于预期，为2012年11月以来最大贸易逆差，由于价格上涨，进口触及纪录高位。11月贸易逆差亦大幅上修。
尽管进口数量减少而出口数量增加，但贸易逆差仍扩大。
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
12月 11月(修正值) 变动百分比(%) 11月(前值)
贸易收支 -1.658 -1.534 -- -0.940
出口 39.722 39.362 +0.9 39.780
进口 41.381 40.896 +1.2 40.720
路透调查的分析师平均预估加拿大12月贸易逆差7亿加元。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。