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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 21:57 BJT

表格：加拿大12月贸易逆差扩大至16.6亿加元，为2012年11月以来最大

路透2月6日 - 加拿大统计局周四公布，12月贸易逆差16.6亿加元，远高于预期，为2012年11月以来最大贸易逆差，由于价格上涨，进口触及纪录高位。11月贸易逆差亦大幅上修。

尽管进口数量减少而出口数量增加，但贸易逆差仍扩大。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

12月 11月(修正值) 变动百分比(%) 11月(前值)

贸易收支 -1.658 -1.534 -- -0.940

出口 39.722 39.362 +0.9 39.780

进口 41.381 40.896 +1.2 40.720

路透调查的分析师平均预估加拿大12月贸易逆差7亿加元。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)
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