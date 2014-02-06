国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及逾三个月低点

路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至每吨130.48美元，为10月30日以来最低，日本炼厂即将进行维护，拖累市场人气。

Asahi Kasei将在2月下半月展开维修，为日本第一间进行例行维修的裂解厂，Tosoh和Showa Denko将在3月跟进。

尽管这些都在计划之中，且丧失的需求也会很短暂，但卖方仍很担心，而不愿持有过多库存。

这项悲观因素对韩国Lotte Chemical有利，该公司买进了2.5万吨3月下半月到港全规格石脑油，成本加运费每吨较日本报价溢价10-10.50美元。

该溢价水准低于Lotte Chemical先前在1月28日为5万吨三月上半月到港石脑油支付的11-12美元溢价。

“今天的溢价水准反映出日本即将展开的炼厂维修，届时日本的石脑油需求将下滑，”新加坡一交易商称。

亚洲汽油裂解价差跌至六周新低每桶6.33美元，高库存拖累信心。

新加坡现货市场有三笔汽油交易。

道达尔售出三批汽油船货，一批卖给BP，2月22-26日装运，每桶112.80美元。

另外两批2月21-25日装运，每桶112.50美元，分别出售给嘉能可和中国石油。(完)

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