国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及逾三个月低点

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至每吨130.48美元，为10月30日以来最低，日本炼厂即将进行维护，拖累市场人气。
Asahi Kasei将在2月下半月展开维修，为日本第一间进行例行维修的裂解厂，Tosoh和Showa Denko将在3月跟进。
尽管这些都在计划之中，且丧失的需求也会很短暂，但卖方仍很担心，而不愿持有过多库存。
这项悲观因素对韩国Lotte Chemical有利，该公司买进了2.5万吨3月下半月到港全规格石脑油，成本加运费每吨较日本报价溢价10-10.50美元。
该溢价水准低于Lotte Chemical先前在1月28日为5万吨三月上半月到港石脑油支付的11-12美元溢价。
“今天的溢价水准反映出日本即将展开的炼厂维修，届时日本的石脑油需求将下滑，”新加坡一交易商称。
亚洲汽油裂解价差跌至六周新低每桶6.33美元，高库存拖累信心。
新加坡现货市场有三笔汽油交易。
道达尔售出三批汽油船货，一批卖给BP，2月22-26日装运，每桶112.80美元。
另外两批2月21-25日装运，每桶112.50美元，分别出售给嘉能可和中国石油。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。