表格：美国2月1日止当周初请失业金人数降至33.1万人，预估为33.5万

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透2月6日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为33.1万人(预估为33.5万人)
* 美国一周续请失业金人数为296.4万人(预估为299.8万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为33.4万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
02/01/14 331,000 334,000 -- --
01/25/14 351,000-R 333,750-R 2,964,000 2.3
01/18/14 329,000 332,250 2,949,000-R 2.3
01/11/14 325,000 335,250 3,007,000 2.3
01/04/14 330,000 349,000 3,022,000 2.3
12/28/13 345,000 358,750 2,861,000 2.2
12/21/13 341,000 348,750 2,817,000 2.2
12/14/13 380,000 343,750 2,932,000 2.2
* R--为修正值 (完)
(编译 王冠中; 审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。