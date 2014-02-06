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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 21:37 BJT

表格：美国2月1日止当周初请失业金人数降至33.1万人，预估为33.5万

路透2月6日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为33.1万人(预估为33.5万人)

* 美国一周续请失业金人数为296.4万人(预估为299.8万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为33.4万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

02/01/14 331,000 334,000 -- --

01/25/14 351,000-R 333,750-R 2,964,000 2.3

01/18/14 329,000 332,250 2,949,000-R 2.3

01/11/14 325,000 335,250 3,007,000 2.3

01/04/14 330,000 349,000 3,022,000 2.3

12/28/13 345,000 358,750 2,861,000 2.2

12/21/13 341,000 348,750 2,817,000 2.2

12/14/13 380,000 343,750 2,932,000 2.2

* R--为修正值 (完)

(编译 王冠中; 审校 于春红)
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