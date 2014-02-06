美股业绩：通用汽车第四季获利不及预期，美洲和亚洲市场令人失望

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透底特律2月6日 - 通用汽车 周四公布第四季获利不及预期，因北美、亚洲和南美业绩令人失望。
公司财务长Chuck Stevens表示，获利之所以未能达到预期，是因为分析师未能充分考虑到关闭德国波鸿的工厂而产生的相关重组费用，以及税率较预期更高这些因素。
他表示，虽然欧洲的情况有所改善，但南美的下行风险上升，委内瑞拉和阿根廷市场拖累公司业绩。除中国以外的海外市场仍然承压。
通用汽车第四季净利升至9.31亿美元，每股盈余为0.57美元；上年同期分别为8.92亿美元和0.54美元。
扣除特殊项目后的每股盈余为0.67美元。路透调查分析师原预计为0.88美元。营业利润增加58%至19亿美元。
第四季营收增加3%至405亿美元，低于分析师预期的410.8亿美元。(完)
(编译 郑茵 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。