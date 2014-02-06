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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 22:05 BJT

美股业绩：通用汽车第四季获利不及预期，美洲和亚洲市场令人失望

路透底特律2月6日 - 通用汽车 周四公布第四季获利不及预期，因北美、亚洲和南美业绩令人失望。

公司财务长Chuck Stevens表示，获利之所以未能达到预期，是因为分析师未能充分考虑到关闭德国波鸿的工厂而产生的相关重组费用，以及税率较预期更高这些因素。

他表示，虽然欧洲的情况有所改善，但南美的下行风险上升，委内瑞拉和阿根廷市场拖累公司业绩。除中国以外的海外市场仍然承压。

通用汽车第四季净利升至9.31亿美元，每股盈余为0.57美元；上年同期分别为8.92亿美元和0.54美元。

扣除特殊项目后的每股盈余为0.67美元。路透调查分析师原预计为0.88美元。营业利润增加58%至19亿美元。

第四季营收增加3%至405亿美元，低于分析师预期的410.8亿美元。(完)

(编译 郑茵 审校 利棣儿)
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