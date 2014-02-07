更正-美股业绩：通用汽车第四季获利不及预期，美洲和亚洲市场令人失望

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(更正：内文第四段通用汽车第四季净利升至“9.31亿美元”，应为“9.13亿美元”)
路透底特律2月6日 - 通用汽车 周四公布第四季获利不及预期，因北美、亚洲和南美业绩令人失望。
公司财务长Chuck Stevens表示，获利之所以未能达到预期，是因为分析师未能充分考虑到关闭德国波鸿的工厂而产生的相关重组费用，以及税率较预期更高这些因素。
他表示，虽然欧洲的情况有所改善，但南美的下行风险上升，委内瑞拉和阿根廷市场拖累公司业绩。除中国以外的海外市场仍然承压。
通用汽车第四季净利升至9.13亿美元，每股盈余为0.57美元；上年同期分别为8.92亿美元和0.54美元。
扣除特殊项目后的每股盈余为0.67美元。路透调查分析师原预计为0.88美元。营业利润增加58%至19亿美元。
第四季营收增加3%至405亿美元，低于分析师预期的410.8亿美元。(完)
(编译 郑茵 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT