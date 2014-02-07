美国数据：12月消费者信贷增加187.6亿美元，预估为增长120亿美元

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿2月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，12月美国消费者信贷增幅为约一年来最大，因信用卡使用急升，为经济的潜在利好迹象。
美联储数据显示，12月消费者信贷增加187.6亿美元，至3.1万亿美元，增幅为2月来最大。
路透对分析师的调查预计，12月消费者信贷增长120亿美元。11月消费者信贷经修正后为增长124亿美元。
反映信用卡使用情况的12月循环信贷增加50亿美元，11月为增长4.65亿美元。
包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在12月增加138亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)