美国数据：12月消费者信贷增加187.6亿美元，预估为增长120亿美元

路透华盛顿2月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，12月美国消费者信贷增幅为约一年来最大，因信用卡使用急升，为经济的潜在利好迹象。

美联储数据显示，12月消费者信贷增加187.6亿美元，至3.1万亿美元，增幅为2月来最大。

路透对分析师的调查预计，12月消费者信贷增长120亿美元。11月消费者信贷经修正后为增长124亿美元。

反映信用卡使用情况的12月循环信贷增加50亿美元，11月为增长4.65亿美元。

包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在12月增加138亿美元。(完)