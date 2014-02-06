美国股市：道琼工业指数收涨1.22%，Nasdaq指数攀升1.14%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约2月6日 - 美国股市周四收高，录得今年内最大单日涨幅，此前公布的初请失业金人数下降，令投资人对经济的信心增强，且迪士尼业绩优于预期。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨188.30点，或1.22%，至15,628.53点；标准普尔500指数 收升21.79点，或1.24%，至1,773.43点；Nasdaq指数 上涨45.570点，或1.14%，至4,057.122点。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。