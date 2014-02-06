美国股市：道琼工业指数收涨1.22%，Nasdaq指数攀升1.14%

路透纽约2月6日 - 美国股市周四收高，录得今年内最大单日涨幅，此前公布的初请失业金人数下降，令投资人对经济的信心增强，且迪士尼业绩优于预期。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨188.30点，或1.22%，至15,628.53点；标准普尔500指数 收升21.79点，或1.24%，至1,773.43点；Nasdaq指数 上涨45.570点，或1.14%，至4,057.122点。(完)