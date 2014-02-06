《焦点》欧洲央行维持利率在纪录低点，目光投向3月初的新证据

**危险区域**

欧洲央行唯恐通胀率钉在1%以下的水平，也就是德拉吉所称的“危险区域”，因此再次承诺将在“很长时期内”将利率维持在目前水平或更低。

新兴市场抛售潮可能迫使欧元升值，从而令物价承受更大的下行压力。

有人提及各国是否会联手采取货币政策行动，以应对新兴市场动荡。对此德拉吉表示，这可能难以做到，因为每家央行都有自己的职责。不过他也说，只要不妨碍央行履行自己的职责，这也是可以讨论的。

经济复苏势头暂时未受损，尽管仍处于初期阶段。周三发布的调查结果显示，1月欧元区民间部门活动增幅为两年半以来最快。

“我们对待经济复苏必须极为谨慎，因为它依然脆弱且不均衡，”德拉吉称。

他在一个月前为欧洲央行进一步行动设下条件，称如果通胀前景恶化或者货币市场出现“没有理由的”紧缩，央行就将采取行动。

不过该央行推高通胀率的手段并不多。央行也许只能再降息一次，而且幅度可能小于通常的25个基点。

短期利率的波动则是另一个让央行头痛的问题。

为了阻止市场利率飙升，欧洲央行可能会选择停止冲销购债操作，这将给货币市场马上带来约1,750亿欧元的资金。

德拉吉表示，这是央行在考虑的选项之一，但周四会议上并未详细讨论；央行官员在此次会议上就所有政策工具进行了“广泛的讨论”。

“今日没有采取行动，但采取进一步举措的大门依然敞开，因为整体通胀依然低迷，”Berenberg分析师Christian Schulz表示。“3月会议可能极其关键，届时欧洲央行将发布2016年通胀预估。”(完)