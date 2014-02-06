《综述》美国初请失业金数据改善，然出口下滑恐不利经济成长

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
“贸易(对GDP增速)的净贡献将小于初估水平，可能拖累第四季经济增速最多减少0.5个百分点，”富国证券分析师Tim Quinlan表示。
去年逆差为2009年以来最低，受助于出口创纪录，且进口四年来首次下降。
不过12月出口下降1.8%，即便汽油和食品出口触及纪录高位；进口小升0.3%。消费者商品进口触及纪录高位，但进口原油价格下降并达到2011年2月以来最低水准，抵消其影响。
另一份报告显示，美国第四季非农劳动生产率劲增3.2%，因企业设法大幅提高产出，同时还抑制聘雇和工作时长。第三季非农劳动生产率增长3.6%。
不过基本趋势仍疲软。2013年全年的生产率仅增长0.6%，为2011年以来最小增速。
第四季生产率上升帮助压低了单位劳工成本，令其下滑1.6%，显示没有薪资上涨压力。
全年来看，单位劳工成本仅上升1.0%，为2010年以来最低增幅。
“劳工成本下降加之工人生产率加速成长，表明没有增聘人手的压力，”FTN Financial分析师Jay Morelock表示。(完) (编译 张明钧/龚芳/李爽 审校 孙茉莉/张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。