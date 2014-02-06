《综述》美国初请失业金数据改善，然出口下滑恐不利经济成长

“贸易(对GDP增速)的净贡献将小于初估水平，可能拖累第四季经济增速最多减少0.5个百分点，”富国证券分析师Tim Quinlan表示。

去年逆差为2009年以来最低，受助于出口创纪录，且进口四年来首次下降。

不过12月出口下降1.8%，即便汽油和食品出口触及纪录高位；进口小升0.3%。消费者商品进口触及纪录高位，但进口原油价格下降并达到2011年2月以来最低水准，抵消其影响。

另一份报告显示，美国第四季非农劳动生产率劲增3.2%，因企业设法大幅提高产出，同时还抑制聘雇和工作时长。第三季非农劳动生产率增长3.6%。

不过基本趋势仍疲软。2013年全年的生产率仅增长0.6%，为2011年以来最小增速。

第四季生产率上升帮助压低了单位劳工成本，令其下滑1.6%，显示没有薪资上涨压力。

全年来看，单位劳工成本仅上升1.0%，为2010年以来最低增幅。

“劳工成本下降加之工人生产率加速成长，表明没有增聘人手的压力，”FTN Financial分析师Jay Morelock表示。(完) (编译 张明钧/龚芳/李爽 审校 孙茉莉/张涛)