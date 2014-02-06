美国股市：创年内最大涨幅，受就业数据与财报提振

这是道琼工业指数和标准普尔500指数自去年12月中以来的最大单日百分比涨幅。但是，标普500指数可能连创第四个周线跌幅，这将是2011年7-8月以来首见。

Green Mountain Coffee Roasters 飙升26.2%至102.10美元。克里格(Keurig)单杯咖啡机生产商Green Mountain Coffee Roasters周三表示，可口可乐 已经以12.5亿美元收购该公司10%股份，并将帮助Green Mountain最早于10月推出新款冷饮机。

可口可乐股价上涨1.1%至38.03美元。家用饮料设备生产商SodaStream International 涨7.2%至38.35美元。

Akamai Technologies 大涨20.6%至57.18美元，亦提振Nasdaq市场。该股的业绩展望好于市场预期。

波音 与空中客车 的部件供应商Spirit AeroSystems 重挫19.6%至26.51美元，因其公布季度亏损。其业绩受到主要与波音787项目相关的费用拖累。

在公布财报和财测之后，LinkedIn shares 盘后跌8%。

据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为69亿股，低于过去五个交易日的平均值79亿股。

在纽约证交所，上涨与下跌股票家数约之比超过3比1。在Nasdaq市场，该比率超过9比5。(完)