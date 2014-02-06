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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 06:38 BJT

拉美汇市：拉美货币上扬，因美国数据强劲提振投资者人气

路透里约热内卢/伦敦2月7日 - 新兴市场周四上扬，因此前强于预期的美国经济数据提振了投资者乐观人气，缓解了市场对美国经济放缓可能抑制发展中经济体增长前景的担忧；周五将发布关键的美国就业报告。

“任何关于就业的好消息都足以提振市场，”位于圣保罗的券商Clear交易员Raphael Figueiredo称。

市场愈发预期周五的美国就业报告向好，因此前数据显示上周美国初请失业金人数降幅超出预期。

墨西哥披索兑美元 上涨0.6%，延续周三在穆迪对该国上调评等后的涨势。

巴西雷亚尔兑美元 上扬0.5%，还受助于央行在外汇市场稳步进行干预。巴西央行不仅每天通过货币互换为投资者提供外汇对冲，而且开始对下月初到期的互换进行展期。(完)

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