国际油市：布兰特原油期货收高，受欧元走强和供给吃紧带动

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
* 美国炼厂维护对该国原油需求构成压力
* 北海原油供给吃紧
* 关注周五1330GMT将公布的美国非农就业数据
路透纽约2月6日 - 布兰特原油期货 周四收高近1美元，受欧元走强、法国港口关闭以及北海原油供给吃紧的支撑。
欧元兑美元 达到一周高位，此前欧洲央行宣布维持指标利率不变。
法国一场24小时的罢工迫使原油码头Fos-Lavera关闭并削减了该地区的供给。
定于3月装船的四个指标北海原油数量较少，令供给吃紧。
美国原油期货 一度上涨，但之后因有关美国炼厂进入维护季的消息而回吐近半数涨幅。
Citgo Petroleum Corp 开始关闭其在德州Corpus Christi的炼厂，进行为期大约35日的例行维护。
此消息一出，美国原油期货下跌了近0.60美元。
宾州Schork Report编辑Stephen Schork说：“现在到了(炼厂)维护高峰季，将会导致需求疲弱。”
美国原油期货收高0.46美元至每桶97.84美元，较布兰特原油期货贴水扩大0.48美元至每桶9.35美元。周三，该贴水曾收窄至7.94美元，创下10月10日以来的最窄水平。
周四上午美国公布的强劲经济数据，以及美国汽油期货上涨，都支撑了美国原油期货价格。
数据显示美国上周初请失业金人数下滑程度超越预期，擦亮劳动力市场及整体经济前景。
交易商周五将关注1330 GMT出炉的美国非农就业数据，许多人将至视为能显示美国劳工市场形势的头号数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张明钧)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。