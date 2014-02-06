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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 06:44 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 65.41 +0.52 +0.80 2367010

搜狐 70.39 +2.61 +3.85 683368

网易 71.52 -0.07 -0.10 458075

百度 155.05 +2.95 +1.94 3225510

台湾

台湾积体电路 16.99 +0.53 +3.22 1656305

联电 1.99 +0.02 +1.02 249437

日月光 4.53 +0.06 +1.34 135394

矽品精密 6.01 +0.25 +4.34 520980

和信超媒体 1.07 +0.01 +0.94 112216

友达 2.88 +0.04 +1.41 55322

中华电信 29.65 +0.15 +0.51 131848

台湾国际航电 45.13 +1.09 +2.48 802075

香港

中国移动 47.35 +0.49 +1.05 200022

中国联通 13.35 +0.47 +3.65 224835

中国电信 46.18 +1.22 +2.71 17423

中芯国际 5.10 +0.08 +1.59 23652

电讯盈科 4.38 +0.03 +0.69 237

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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