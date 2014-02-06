《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月6日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 65.41 +0.52 +0.80 2367010
搜狐 70.39 +2.61 +3.85 683368
网易 71.52 -0.07 -0.10 458075
百度 155.05 +2.95 +1.94 3225510
台湾
台湾积体电路 16.99 +0.53 +3.22 1656305
联电 1.99 +0.02 +1.02 249437
日月光 4.53 +0.06 +1.34 135394
矽品精密 6.01 +0.25 +4.34 520980
和信超媒体 1.07 +0.01 +0.94 112216
友达 2.88 +0.04 +1.41 55322
中华电信 29.65 +0.15 +0.51 131848
台湾国际航电 45.13 +1.09 +2.48 802075
香港
中国移动 47.35 +0.49 +1.05 200022
中国联通 13.35 +0.47 +3.65 224835
中国电信 46.18 +1.22 +2.71 17423
中芯国际 5.10 +0.08 +1.59 23652
电讯盈科 4.38 +0.03 +0.69 237
(完)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。