美国经济：美联储在撤出刺激举措时应相当耐心--波士顿联储罗森格伦

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
罗森格伦称，按历史水准看，衡量就业市场利用率的广泛指标仍很高，高于2004年美联储上次在经济衰退后开始加息时的水准。
“随着经济继续逐步改善，货币决策者需要谨慎评估就业市场状况，”他说。
“我的观点是，目前我们需要更加重视这些衡量就业市场利用率的广泛指标--这些指标恢复正常的步伐并不像较狭隘的...失业率下降速度那么快。”
美国失业率从一年前的7.9%降至6.7%，且远低于2009年时的高位10%。美国政府周五将发布月度就业报告，届时1月失业率将出炉。(完) (编译 王洋/龚芳/李爽 审校 徐文焰/张明钧)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。