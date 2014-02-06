美国经济：美联储在撤出刺激举措时应相当耐心--波士顿联储罗森格伦

罗森格伦称，按历史水准看，衡量就业市场利用率的广泛指标仍很高，高于2004年美联储上次在经济衰退后开始加息时的水准。

“随着经济继续逐步改善，货币决策者需要谨慎评估就业市场状况，”他说。

“我的观点是，目前我们需要更加重视这些衡量就业市场利用率的广泛指标--这些指标恢复正常的步伐并不像较狭隘的...失业率下降速度那么快。”