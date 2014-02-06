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市场报道 | 2014年 2月 7日 星期五 07:28 BJT

美国金融：美联储理事塔鲁洛称需统一资料披露规定

路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周四表示，需要为处理付款系统的参与者建立统一的披露规定，藉此银行和客户得以在资料外泄时可以了解状况。

塔鲁洛向参议院金融委员会表示，监管者要求银行在发生资料外泄时通知客户并采取特定补救措施，但未针对Target 等零售商建立这类规定；Target网站最近发生重大资料外泄。

“我认为在已经发生资料外泄时，可能需要在披露方面拥有一些统一规定，”塔鲁洛称，“若银行和顾客无法确定其资料发生了哪些状况，人们就很难作出反应。”(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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