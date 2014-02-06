美国金融：美联储理事塔鲁洛称需统一资料披露规定

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周四表示，需要为处理付款系统的参与者建立统一的披露规定，藉此银行和客户得以在资料外泄时可以了解状况。
塔鲁洛向参议院金融委员会表示，监管者要求银行在发生资料外泄时通知客户并采取特定补救措施，但未针对Target 等零售商建立这类规定；Target网站最近发生重大资料外泄。
“我认为在已经发生资料外泄时，可能需要在披露方面拥有一些统一规定，”塔鲁洛称，“若银行和顾客无法确定其资料发生了哪些状况，人们就很难作出反应。”(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。