美国金融：美联储理事塔鲁洛称需统一资料披露规定

路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周四表示，需要为处理付款系统的参与者建立统一的披露规定，藉此银行和客户得以在资料外泄时可以了解状况。

塔鲁洛向参议院金融委员会表示，监管者要求银行在发生资料外泄时通知客户并采取特定补救措施，但未针对Target 等零售商建立这类规定；Target网站最近发生重大资料外泄。