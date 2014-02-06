加拿大股市：创下七周来最大单日涨幅，聚焦美加就业报告

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透多伦多2月6日 - 加拿大股市主要股指周四创下七周来最大单日涨幅，因油价上涨帮助提振能源类股，此外良好的美国经济数据令市场对周五将出炉的美国非农就业报告多了一些正面期待。
BCE 和Canaccord Genuity 发布强劲财报，为市场提供进一步的支撑，并推升二者股价。两家公司股价分别收涨2.1%和13.4%。
市场在经历数日的震荡走势后，似乎已显露回稳迹象。此前围绕新兴市场和全球经济成长的担忧，引发市场震荡。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高153.71点或1.13%，报13,713.40。该指数已升至去年收盘水准之上。
10大类股中有九类收高。能源类股跳涨1.6%。
权重最高的金融类股上扬1.4%。
将于周五1330GMT出炉的加拿大就业数据或将为市场定下基调。而同时发布的美国非农就业报告，料将显示1月就业增长加速。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。