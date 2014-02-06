日韩经济指标预测--2月7日-2月14日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,668 2月7日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- +0.1 领先指标(较前月) -- +1.0 2月10日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日(日) 2350 日本银行放贷 (较上年同期) 1月 -- +2.3% 2月9-10日 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 12月 -- -- 日本未经季节调整经常账(亿日圆) -- -- 2月10日(一) 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 41.3 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 55.7 2月11日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 1月 -- -2.1% 进口物价(较上年同期) -- -3.5% 2300 韩国失业率 1月 -- 3.0% 2月11-12日 2350 日本机械订单(较前月) 12月 -- +9.3% (较上年同期) -- +16.6% 2月12日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +7.4% 2350 日本企业物价指数(较前月) 1月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.5% 2月13日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超18,158 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超7,519 -- 韩国央行利率决议 2月 -- 2.5% 2月14日(五) 暂无 (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。