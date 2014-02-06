《综述》美国零售销售遭遇寒流，消费者信心降温

对于零售商来说，如何吸引客户进店仍然是一项挑战。Walgreen 公布同店销售上涨，但客流量下跌了2.2%。

上个月的消费者信心走疲。汤森路透/密西根大学美国消费者信心指数从12月的82.5下滑到1月的81.2。年收入在75,000美元以下的家庭，信心下降尤其严重。

此外，道琼工业指数 和标普500指数 在1月份各自下挫5.3%和3.6%，为2012年5月以来最高月度百分比跌幅。

毫无疑问，恶劣气候是主要因素。上个月美国中西部和东北部地区曾迎来创纪录的严寒和大雪天气。

Sterne Agee分析师Charles Grom表示，家庭取暖费用走高，可能会对消费者支出产生冲击，这种影响恐将“延续到4月”。(完) (编译 朱晓军/戴素萍/龚芳/洪曦; 审校 王洋/张明钧)