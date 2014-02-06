更新版 1-《独家新闻》欧盟准备取消对96%的美国商品征税，以达成自贸协议

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* 欧盟与美国周一将提出允许对方进入本地市场

* 欧盟将提议取消对96%的美国商品征税

* 目前税率已然很低，但仍是企业的沉重负担

路透布鲁塞尔2月6日 - 了解相关提议消息人士对路透称，欧盟在与美国就达成全球规模最大的自由贸易协议的谈判中，将提出取消对近乎所有美国商品征收关税。

消息人士表示，这一提议将于下周一提出，一周以后欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)就将举行面对面磋商。

欧盟执委会将向美国表达开放本地市场的诚意，而美国官员预计也将这样做。

了解欧盟提议的官员对路透表示，欧盟将提出取消96%的美国商品现有进口关税，仅保留对牛肉、禽肉和猪肉等几种敏感产品征税。