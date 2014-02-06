更新版 1-《独家新闻》欧盟准备取消对96%的美国商品征税，以达成自贸协议

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
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* 欧盟与美国周一将提出允许对方进入本地市场
* 欧盟将提议取消对96%的美国商品征税
* 目前税率已然很低，但仍是企业的沉重负担
路透布鲁塞尔2月6日 - 了解相关提议消息人士对路透称，欧盟在与美国就达成全球规模最大的自由贸易协议的谈判中，将提出取消对近乎所有美国商品征收关税。
消息人士表示，这一提议将于下周一提出，一周以后欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)就将举行面对面磋商。
欧盟执委会将向美国表达开放本地市场的诚意，而美国官员预计也将这样做。
了解欧盟提议的官员对路透表示，欧盟将提出取消96%的美国商品现有进口关税，仅保留对牛肉、禽肉和猪肉等几种敏感产品征税。
“这只是第一步，但它传递出一个讯息，那就是未来没有哪个行业可以完全不受自由化的冲击，”一名参与准备欧盟提议的人士指出。这名官员不愿具名，因为事关敏感。另外两名欧洲官员也证实了上述提议。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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