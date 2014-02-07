更新版 1-《独家新闻》欧盟准备取消对96%的美国商品征税，以达成自贸协议

首先，如果美国采取对等措施，欧盟将提议免除96%的关税。

欧盟将提议把另外3%的商品纳入两个过渡类别，在取消关税前有3-7年的过渡期，让欧盟产业有时间进行调整。

其中可能包括商用汽车和一些农产品。

最后一个类别是敏感性产品，比如牛肉、猪肉和鸡肉等，这些产品将继续受到保护，但欧盟将给予美国更大的进口配额，具体数字稍后再做决定。

去年，欧盟同意允许从加拿大额外进口45,000吨牛肉，预计美国配额扩大幅度至少是其两倍。法国及爱尔兰身为牛肉生产大国，对此已表达疑虑。

欧盟执委会对此不愿置评。欧盟一位官员说执委会正在准备下周提出的交换条件，但拒绝提供更多细节。

所有降低贸易成本的举措料将对企业带来好处，特别是像福特汽车 、通用汽车 、大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 这类在美欧均有工厂的汽车商。