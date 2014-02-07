美国金融：美联储官员称无需售出债券，FED资产负债规模将很快下降

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透2月6日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周四称，只需要持有债券至到期，而不必要积极将其售出，就可以让庞大的美联储资产负债规模很快下降。
“我们想要恢复更加正常的资产负债规模，”他在会议上表示，并承认利率未来有上升风险，可能为美联储资产带来损失。美联储资产负债规模目前价值4万亿(兆)美元，而且还在增长。
“如果我们停止购入抵押支持债券(MBS)，那部分资产负债规模就会很快下降，”他称。
关于购买长期美国公债，他表示“只要停止购买与不再重新投资，那部分资产负债规模也会惊人地快速下滑。”(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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