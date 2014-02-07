美股业绩：新闻集团第四季营收下滑4%，受累于广告销售疲软

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透2月6日 - 新闻集团 周四公布称，季度营收下滑4%，因其报纸广告收入减少，特别是在澳洲。
这是该集团与其娱乐和电视业务21世纪福克斯(21st Century Fox) 分拆后，作为独立公司发布的第二个季度财报。该集团董事长为梅铎(默多克,Rupert Murdoch)。
新闻集团称其新闻和咨询服务业务营收下滑9%至16亿美元，因广告和订购销售疲软。
由于在澳洲报纸市场和道琼斯企业服务面临挑战，该部分业务未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)下降13%至2.55亿美元。
该集团公布截止12月的第四季营收为22.4亿美元，符合汤森路透I/B/E/S调查分析师预期的22.2亿美元。
净利从14亿美元或每股2.42美元降至1.51亿美元或每股0.26美元。
经调整后每股盈余(EPS)为0.31美元，远高于分析师预期的0.2美元。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT