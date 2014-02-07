美股业绩：新闻集团第四季营收下滑4%，受累于广告销售疲软

路透2月6日 - 新闻集团 周四公布称，季度营收下滑4%，因其报纸广告收入减少，特别是在澳洲。

这是该集团与其娱乐和电视业务21世纪福克斯(21st Century Fox) 分拆后，作为独立公司发布的第二个季度财报。该集团董事长为梅铎(默多克,Rupert Murdoch)。

新闻集团称其新闻和咨询服务业务营收下滑9%至16亿美元，因广告和订购销售疲软。

由于在澳洲报纸市场和道琼斯企业服务面临挑战，该部分业务未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)下降13%至2.55亿美元。

该集团公布截止12月的第四季营收为22.4亿美元，符合汤森路透I/B/E/S调查分析师预期的22.2亿美元。

净利从14亿美元或每股2.42美元降至1.51亿美元或每股0.26美元。